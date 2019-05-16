再控農委會網軍 藍委：同IP上班賣洋酒

2019-05-16 20:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委先前指控編列1450萬元預算「養網軍」被農委會駁斥；國民黨立委陳宜民今天再度揭露，一名自稱農委會訊息回應小組的網友Qutty昨天在ptt發文，同一IP還有其他活躍帳號，曾多次發布帶風向文章，甚至上班時間在網站賣洋酒，明顯違反相關法規。

農委會主委陳吉仲多次嚴正否認並無編列預算「養網軍」，再隨意指控就會提告，但陳宜民多次召開記者會對戰，今天再召開「抓到了！還說沒網軍？陳吉仲被廠商打臉」記者會，並揭露指出，昨天發文的Qutty，同IP還有wende520（隨風居）、seahorsehsu（許海馬）共3個活躍帳號。

陳宜民指出，wende520在ptt八卦版的文章多半為農業、政治相關新聞，內容點評卻明顯違反行政中立，像是痛罵特定媒體，污名化我國漁民陳抗，稱「要求的其中一點是政府不能再漲外籍漁工基本薪資」，以及質疑陸配是否有統一SOP違法帶豬肉入台，明顯歧視陸配，或是對不利農委會的新聞有所反駁；seahorsehsu則曾於2018年6月發布農委會徵求約僱人員的訊息。

陳宜民表示，同一IP使用者，還曾在上班時間違法於網路上販賣一支2萬3000元的高級洋酒，明顯違法。

陳宜民痛斥，陳吉仲不要再說謊，說了無數次「不會操作PTT」，卻被廠商文章及網路IP紀錄狠狠地打臉，請陳吉仲效法「周處除三害」精神，釐清後提出告訴，並公佈疑似網軍相關詳細的預算使用明細，拒絕黑箱，才是杜絕農委會浪費公帑聘請「網軍」爭議，唯一的一條路。

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