DIY像韓國瑜一樣說話 「發大財產生器」問世！

2019-05-16 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前在議會不斷說出「高雄發大財」，並稱此舉是要方便議員剪接；現在「巴哈姆特」網站有網友寫出1套「發大財產生器」，可依個人喜好，將韓國瑜口中零碎的字詞拼湊成完整句子，網頁曝光令鄉民直呼「太有才」。

批踢踢實業坊（PTT）有鄉民今（16）日在「八卦版」發文指稱「這是哪個鄉民寫的，快笑死我」，他發現1個名為「發大財產生器」的網站，網頁上方有韓國瑜拉開藍色襯衫、露出國旗的畫像，旁邊還有碩大「發大財」字樣，黑色的愛河背景不時飄落藍色千元大鈔。

該網站下方有許多詞彙與語句，如「我不是小學生」、「我也不了解」、「高雄發大財」、「眼睛瞎了嗎」、「我覺得是沒有什麼幫助的」、「韓國瑜」、「下台」、「好不好」，這些詞彙與語句都是韓國瑜曾說過的話，使用者可依個人喜好拼湊成句，再按播放鍵、匯出鍵製作完整聲音檔。

鄉民們發現這個網站後，都稱讚寫網站的人是個「天才」，他們相繼留言指出「這個一定要推推推」、「不要浪費才能好嗎」、「真的浪費才能」、「這是巴哈的神人做的」、「不要把才能浪費在這上面啊」、「 三上那個超好笑」、「看一次笑一次」。

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「發大財產生器」

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巴哈姆特傳送門

PTT傳送門

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