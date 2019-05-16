恨外患罪修正 王炳忠稱「立委正式對中宣戰」被砲轟

2019-05-16 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕立法院7日三讀通過「刑法部分條文修正案」，將中國及港澳地區、境外敵對勢力或其派遣之人等，納入現行外患罪章規範；新黨黨員王炳忠對此錄製影片，稱「立委正式對中國宣戰」，此話一出被網友嘲諷「最佳助選員」。

臉書粉私專頁「中美博弈」貼出1段王炳忠錄製的影片，他在片中提到，「2019年5月7日，全球的中華兒女，會永遠記住這一天，號稱所謂代表台灣民意的立委，正式向中國宣戰，這部制訂於1934年南京的中華民國刑法，正式修訂了外患罪章，將大陸（中國）港澳列為境外敵對勢力。」

王炳忠指出，「提案的民進黨立委王定宇，更在提案書中直接宣布中國為敵國，中華兒女，讓我們永遠記住，下面這一些向中國宣戰的立委」，接著影片逐一播放出立委黃國書、鄭寶清、張廖萬堅、江永昌、鄭運鵬、柯建銘、管碧玲、劉建國、尤美女、林昶佐、洪慈庸、黃國昌、徐永明等人的姓名、照片與黨徽。

網友們看完王炳忠錄製的影片後，相繼留言指出「這是來幫忙助選的」、「最佳民進黨助選員」、「他這條影片在大陸（中國）能上傳再說」、「早就該向中國宣戰！另外應該把說話的傻逼抓起來，槍斃！」、「他在幫共匪提早辦告別式嗎」、「別出來嚇人」。

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