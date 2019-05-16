立院國民黨團發甲動「團進團出」一致反對政院版同婚草案

2019-05-16 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會預計明天表決同婚專法，立法院國民黨團下午舉行黨團大會，決議若明天民進黨團照行政院草案表決，將一律反對，並發動甲級動員，將採團進團出、一致立場。

立法院國民黨團書記長吳志揚會後受訪表示，黨團大會決議，最主要的目標就是尊重去年公投結果，國民黨團已準備好自己要支持的版本，但民進黨團已排在第一案，因此若民進黨願意修正草案內容，朝尊重公投結果的方式處理，國民黨團未必全部反對，如果按照行政院版表決，就一律反對。

吳志揚表示，將發動甲級動員，明天在院會前召集黨籍立委，因應民進黨決策訂定因應作為，這把火是行政院搞出來的，必須收拾、朝向多數民意，如果修正草案內容「太超過」，必須反對。

面對部分黨籍立委傾向支持政院版，吳志揚表示，明天將要求「團進團出」，並採一致立場，立委可以有個人價值，但不要忘記自己是「民意代表」，去年公投結果已清楚展現民意，在野黨人數已經少，希望不要再分裂意見。

代幸福盟提出「同性家屬」版的國民黨立委賴士葆表示，他「自有對策」，明天將現場提修正案。

據轉述，國民黨副主席曾永權在會議中轉達說，黨主席吳敦義非常關心這次修法，希望大家支持賴士葆版本，也開放投票給林岱樺，但對於現場一切議事情況，黨中央予以尊重。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法