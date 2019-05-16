台灣可以幫忙！爭取參與WHA 日內瓦公車廣告亮相

世衛大會（WHA）倒數5天，貼有「台灣可以幫忙（Taiwan can help）」標語的公車已經亮相，正在會場城市瑞士日內瓦馬路趴趴走。（外交部提供）

2019-05-16 14:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）倒數5天，貼有「台灣可以幫忙（Taiwan can help）」標語的公車已經亮相，正在會場城市瑞士日內瓦馬路趴趴走！外交部今天表示，過兩天還會出現計程車和自行車廣告，希望在開議前將推動能量發揮到極致，會議期間也將透過記者會、專業研討會與雙邊會爭取更多力挺台灣的聲音。

WHA將於5月20日登場，但因中國阻撓，台灣連續第3年遭拒於門外，反使國際挺台聲浪更強。近來為台發聲的國家包括美國、日本、英國、歐盟、德國、澳洲、法國、加拿大等多國行政部門，以及波羅的海三國近90位議員、捷克55位眾議員、祕魯51位議員、厄瓜多14位議員與義大利參議員馬佛尼也紛紛表達支持，挺台力道前所未見。

外交部發言人李憲章今天表示，推動參與世衛（WHO）是經年累月的工作，今年推案有很多特色和進展，「是過去沒有的」，例如為台灣發聲的除了以往耳熟能詳的理念相近國家，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克、秘魯、智利、厄瓜多等國的國會議員，更陸續聯名致函給WHO，表達支持台灣。

李憲章說，這是綜合全球外館、相關部會和醫衛團體的共同努力，讓國際支持聲音慢慢發揮出來，凸顯台灣缺席這個不公正的事實，也是對台灣很大的鼓舞。李憲章並說，在開議之前，期盼將挺台能量發揮到極致，會議期間也盼能爭取到更多國家力挺台灣的聲音。

李憲章也分享，日內瓦當地的公車車體廣告已經開始露出，公車車殼貼有呼應WHO目標「全民均健（Health for all）」與「台灣可以幫忙（Taiwan can help）」標語，過兩天還會有當地的計程車和自行車流動廣告，盼簡單、明確地表達台灣參加的訴求。

此外，會議期間我方也將在當地辦理外交酒會，將邀請各國醫衛和外交官員出席，擴大台灣參與訴求，衛福部長、醫衛團體也會召開記者會和研討會，並和友邦及理念相近國家舉行雙邊對話，李憲章說，今年努力目標希望（雙邊會）能超越60場。

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