南安小熊野放引風波 內部人士：起因是一張空勤救災照

2019-05-14 16:48

〔記者王冠仁／台北報導〕空勤總隊日前進行南安小熊野放任務，因有電視媒體跟拍並製成新聞播出，引起保育團體批評，外界也質疑內政部有「買業配」之嫌。內政部長徐國勇事後出面致歉止血，但近日傳出此事件起因其實是徐國勇看到空勤總隊在今年春節期間的救火照片，十分感念同仁辛勞，才希望透過電視媒體宣傳空勤總隊的付出，想不到卻演變成一場烏龍風波。

今年2月農曆春節期間，南投發生森林火災，空勤總隊進行救災，空勤總隊飛行員疲於奔命，共出動16架次執行47次救援任務；空勤總隊直升機飛往日月潭取水多次來回救火，總算撲滅火災。

據內部人士指出，當時有一張空勤總隊直升機取水救災的照片，輾轉被徐國勇看到，徐發現空勤總隊飛行員必須冒著風險，先低空取水再飛進濃煙中灑水救火，又正值農曆春節期間，徐十分感動。徐事後不僅前往慰問，也很想找機會幫忙宣傳空勤總隊。

今年4月多，徐發現有不少單位找上他，希望能夠請空勤總隊協助野放南安小熊，徐反覆向空勤總隊溝通，最後以演訓和支援保育的名義，讓空勤總隊執行野放任務。不過，在野放小熊前幾天的一個聚會上，徐向熟識的電視台主管提及此事，希望能夠幫忙多宣傳空勤總隊的辛勞，電視台主管一口答應，趁小熊野放的機會報導一下空勤總隊的辛苦，不料演變成輿論風波。

據了解，徐對此風波十分自責，更不捨空勤總隊遭社會各界謾罵，親上臉書發文致歉。日前徐甚至在宗教團體參訪行程中，前往雲林一間包公廟參拜，似乎想請包公評理，內政部人士證實徐確實有前往包公廟，但祈求內容不得而知。

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