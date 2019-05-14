館長、辣台妹首度同框！陳之漢：跟總統聊滿多的

2019-05-14 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢，日前常在直播平台上對政府施政頗有微詞，不過在總統蔡英文強勢回應習近平後，讓館長改口讚蔡總統「比男人還男人」，今（14日）「館長」拍攝莒光園地時，蔡總統意外現身探班，兩人初次面對面談話。

館長陳之漢臉書「飆捍」PO文表示，今赴陸戰隊營區協助拍攝莒光園地時，蔡英文總統竟意外現身探班，「館長」與小英總統首度面對面，「館長」除了跟蔡總統介紹重訓相關器材與動作外，兩人也坐下面對面談話，館長表示：「跟總統聊滿多的」。

兩人首度同框消息曝光後，網友紛紛大讚：「館長和小英在對中國立場上其實高度一致」、「這集莒光園地一定很多人看」、「館長對國格的要求，其實蔡英文都有做到」、「很想知道他們會談什麼」。

陳之漢日前曾多次批評政府施政，但在中國領導人習近平對台喊話「九二共識」、「一國兩制」時，總統蔡英文強硬回應，讓館長為之改觀，改口大讚蔡英文比歷代總統還要有Guts，怒罵國民黨「為錢低頭」、「怕得罪對面」，甚至直接飆粗口怒嗆：「中共有種現在打過來！」

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