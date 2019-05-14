台商返鄉 綠委籲降前兩年稅率到4％、5％

2019-05-14 12:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「境外資金匯回管理運用及課稅條例」即將於立法院進行審查，民進黨立委余宛如、劉世芳今（14）日與海外台商呼籲政府，上兆資金急著要匯回台灣，響應蔡英文總統用於實體產業投資，現在正是最佳時機，但「稅率」與「資金用途」還需要讓台商有感，前兩年稅率期盼分別調降至4%與5%。

立法院財政委員會15日、16日審議境外資金匯回管理運用及課稅條例草案。國民黨、民進黨都有立委提案。

余宛如指出，她提出前2年稅率分別為4%與5%，是目前最符合台商需求、也是稅率最低的法案版本，同時設計完整的配套，防止資金流向房市炒作。

余宛如表示，美中貿易大戰白熱化，引發台商攜帶金流返回台灣設廠，加上各國政府實施CRS追稅令，台商為節省資金停泊海外的成本，將資金匯回台灣的意願越來越強，這將是近20年來最大一筆資金遷移潮，估計約10兆新台幣，政府應該把握難得的歷史性機遇。

余宛如進一步表示，資金匯回台灣至少可以創造兩大效益。其一，透過專法引導資金回台投入實體產業投資，結合蔡總統宣示將產業升級的「台灣製造」直接出口美國，取代過去三角貿易的「中國製造」，預料再創新一波台灣經濟的榮景。

其二，過去海外資金政府無法課稅，若匯回台灣設立稅籍，政府後續至少有3筆稅收（匯回時課稅、投入實體產業後的營所稅等、遺產稅），挹注國庫收入改善國債。

余宛如還說，今年台灣GDP成長率僅能「保二」，但有境外資金匯回挹注「台灣製造」的產業投資，每投資1000億元GDP成長率可增加0.4個百分點，明、後年台灣GDP成長率預料將有跳躍式成長，揮別低利率時代。

共同提案的劉世芳表示，從去年開始，無論是中國提出對台31項措施，或是美中貿易戰開打，都彰顯「經濟安全就是國家安全」。根據財政部推估，專法上路後可吸引1333億至8907億元回台，貢獻稅收30億元到592億元。為了極大化訂立專法的效益，加速國內的產業轉型升級，更協助台商資金有效布局，關鍵就在於稅率以及資金用途上，如何提高境外資金回台的誘因。如此台灣才能在美中貿易烽火下，透過強化經濟體質，做最好的因應。

世界台灣商會聯合總會的第19屆名譽總會長、拿督李芳信以及第26屆總會長當選人施至隆提出2點訴求，稅率規畫要以4%到5%，優於香港、新加坡等地，且管制期限以3年為宜，屆滿後得分2年提取，台商才會願意將錢放回台灣。

第二、然台商經過多年經營後欲將海外資金匯回時，難以區分不須課稅的資（本）金與應課稅的所得，而擔心遭國稅局誤認為全數屬課稅所得，導致目前境外資產滯外不歸。

台商呼籲，希望立法院審議該草案時，能會同相關單位再行評估海外資金回台專法是否能確實吸引台商海外資金回台，相關配套是否完善健全，以確保海外資金能促進境內投資機會。

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