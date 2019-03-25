台商回流！巨大投資台中50億 市府將協助排除投資障礙

2019-03-25 18:14

〔記者張菁雅／台中報導〕經濟部次長王美花今日於立法院進行「歡迎台商回台投資行動方案」報告，18家通過審查的廠商中，以落腳台中的巨大機械投資額50億元最高，車王電子也將投資25億在大雅廠新增智慧化產線、中港加工出口區建新廠。台中市政府表示，未來將協助台商排除投資障礙，提供相關投資諮詢及行政協處，與台商攜手共創經濟繁榮。

台中市政府經發局長高禩翔表示，巨大機械投資台中達50億元，這是近期最大的一筆投資案，巨大本來就在台中設廠，現在再回故鄉加碼投資，對台中來說特別感到振奮。

高禩翔表示，台中是自行車產業聚落，具有良好的產業群聚優勢，巨大本次將進行研、產、銷三位一體的投資，不僅將於大甲母廠擴建智慧化產線，強化自行車生產基地，以迎合工業4.0趨勢，還要在台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，更將於大甲建置自動化國際物流中心，預估合計可創造就業人數達290人。

此外，車王電子規劃於目前台中大雅廠新增智慧化產線，並在中港加工出口區建新廠，總投資金額為25億元，預計可新增就業人數逾220人。經發局指出，車王電子主要生產汽車電子零組件各類相關製品，近年積極研發、創新，生產基地橫跨兩岸，也在歐美設有子公司，更收購電動巴士製造廠華德動能，看好電動商用車市場發展潛力，帶動台中相關機械、電動車產業升級，創造更高附加價值。

經發局也表示，為握此波台商回流契機，市府已於「投資台中」官網設立「台商專區」，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施資訊，提供企業必要的協助。另成立招商投資促進委員會，協助台商排除投資障礙、提供相關投資諮詢及行政協處，與台商攜手共創繁榮經濟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/