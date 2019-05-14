原來是她！金援柯文哲LINE帳號重啟

2019-05-14 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲LINE＠官方帳號近期獲「善心人士」金援，昨天正式重新啟用，首發宣傳影片是柯文哲高唱「愛拚才會贏」，引發熱議。外界也好奇哪來的「善心人士」，如今傳出，原來是柯文哲的太太陳佩琪。

柯文哲LINE＠官方帳號在去年選舉結束就停擺，柯還曾坦言因為一個月要花費7、8萬元，沒需要用的時候用，只是浪費錢。

本月該帳號悄悄復活，台北市政府副發言人柯昱安日前受訪僅低調說，之前是因經費問題停掉，現在經費是由善心府外人士贊助，一個月約6、7萬，之前關閉時也曾說過，有經費來源就會重啓。

柯昱安今天證實，所謂的「善心府外人士」，就是陳佩琪，目前每個月的營運費用約6至7萬元，因柯文哲無政黨、無基金會，且當初開設LINE＠官方帳號時均未使用市府資源，因此只能「自掏腰包」。

至於為何沒有「金主」，還硬要重啟LINE＠官方帳號？幕僚則稱是「應粉絲要求」，畢竟還是一個宣傳管道，且目前也有許多政治人物啟用。

事實上，陳佩琪已非第一次充當「善心府外友人」，過去台北燈節透支2000萬元時，就曾傳出柯文哲向陳佩琪求援，還有如去年柯文哲競選連任，也是陳佩琪點頭才能拿房子貸款2000萬競選經費。

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