低薪多為服務業 郭台銘：和我一起打國際盃賺錢

2019-05-13 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（13）日會面國民黨主席吳敦義，對媒體表示「現在要拚經濟、打國際盃」，郭晚間更於臉書寫道，低薪民眾多為服務業，「我要帶有意願的人和我一起打國際盃，賺世界的錢，賺錢回來，大家有份」，認為此舉能解決年輕人低薪問題。

郭台銘指出，台灣的經濟是出口導向，錢能賺的進來，國內經濟才能跟著好起來，大家想想，台灣國內市場不大，現在人口也不成長，沒有出口帶動國內經濟，「我們年輕人永遠都要面對低薪！」郭認為，「我有能力帶大家一起為中華民國賺世界的錢！」

郭台銘透露，心中清楚民眾在意「分配問題」，因此，他過去就主張要有富人稅，「尤其要嚴查那些沒有稅籍，只用現金交易的有錢人」，另方面受薪階級、勞工的稅務負擔要更輕，「大家就有多的錢可以消費，來帶動國內的繁榮」。

郭台銘強調，「低薪的民眾很多都是一般服務業，所以要讓更多的人有錢消費才行」，郭台銘希望，還要針對一般中小或微型企業提供低利貸款幫助升級，國家也要提供誘因讓企業主提升員工薪資與福利，針對教育，醫療及弱勢等提供更多更好的福利政策。

郭台銘補充，「未來我郭台銘當總統，我會用治理公司的效率，去投資真正需要的基礎建設而不是綁樁用的蚊子館。現在我們的政府只會負責和大家收錢，講到賺錢就一點辦法都沒有，還動不動就浪費錢，搞蚊子建設和蚊子館，結果每種年金都拉警報！讓政府被當成一個大騙子！」

郭台銘臉書全文

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