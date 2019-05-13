一直背骨一直爽？ 楊秋興：挺韓選總統等同淪為詐欺犯

2019-05-13 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨員楊秋興在2018年九合一大選前搭上韓流，替韓國瑜輔選，他今（13）日陪同鴻海董事長郭台銘會見主席吳敦義時，楊表示，「我推薦你（韓），變成詐騙集團共犯」，被網友調侃「一直背骨一直爽」。

根據《新頭殼》報導，楊秋興受訪時指出，不少人覺得他現在的舉動，是因為坐不到副市長座位，心有芥蒂想對韓國瑜報復，但事實並非如此，楊自稱並不想要當副市長，從前已當過高雄縣長、立委，政治生涯中有超過20年都擔任「主帥」，不適合當別人副手，自己只想當高雄市「首席顧問」。

楊秋興提到，去年無償替韓國瑜輔選，目的是為了讓他當上市長，並非讓他當選後繼續選總統，「大家都誤會我，我不會把格局做小」，當時只是想將民進黨陳菊人馬擊落，如今韓國瑜放眼總統大位，楊說：「當然不同意，我不是卡你，早就在拱郭台銘選總統」。

楊秋興強調，很開心自己沒有進入高雄市政府工作，因為自己並不曉得韓國瑜想選總統，若現在被綁住「就麻煩了」，要是去年就知道韓國瑜會有這個想法，「我連市長也不會支持你」，否則就等同是在替韓國瑜背書，淪為「詐騙集團共犯」。

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