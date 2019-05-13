局長缺席委員會挨轟 國安局：絕無不尊重國會

2019-05-13 14:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日處理「國家情報工作法部分條文修正草案」以及「特種勤務條例部分條文修正草案」等法案，但國安局長彭勝竹今日請假，引發朝野立委不滿，亦有立委砲轟彭「不尊重立院」，對此，國安局今日下午表示，局長因重要公務及專案任務等奉核定行程，而未能親自出席，皆遵按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會之情事。

立院外委會今日預定審查「國家情報工作法部分條文修正草案」、「特種勤務條例部分條文修正草案」等法案，尤其前者攸關情報人員安全查核、洩密刑責，但因國安局今日由副局長柯承亨率隊列席，彭勝竹則未到，蔡適應今日上午宣布會議休息，朝野立委也皆離開會議室，只剩相關單位官員，仍待在會議室內。

國安局今日下午發布新聞稿表示，國安局一向尊重並遵照立法院規定，皆由局長親自出席本局業務報告、預算報告及預算朝野協商等外委會議程。

國安局表示，國安局亦尊重外委會所安排之專案報告及考察行程，惟局長因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆遵按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會之情事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/