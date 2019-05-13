LINE@今天重啟 柯文哲：該準備就準備

2019-05-13 13:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲LINE@官方帳號今天正式重新啟動，強調要鎖定「長輩族群」，首發宣傳影片釋出，柯文哲高唱「愛拚才會贏」的歌聲，搭配台北市各項「政績」的畫面，引起不少網友熱議，有網友笑稱「這歌聲好有魔性，忍不住跟著一起唱」，也有網友說「我到底聽了什麼」。

對於為什麼首發影片是找柯文哲來唱「愛拚才會贏」？台北市政府發言人柯昱安笑說，就是讓大家輕鬆一下，順便請大家轉傳給父母跟長輩朋友，一邊唱歌一邊了解柯市長在台北市這幾年下來的努力。

柯昱安表示，目前柯文哲的臉書和IG等都是市府幕僚管理，LINE則是由民間單位負責經營，宣傳對象希望可以打入年長者那一塊。

由於柯文哲雖然尚未表態參選2020，但近來動作頻頻，不僅去台中、彰化拜訪企業，本週又還將到高雄會柯粉，Line@官方帳號今天正式重新啟動，陸軍、空軍齊發，被外界解讀是要備戰。

柯文哲今早受訪表示，該準備的就準備，我們也沒有說要選啊。

柯文哲表示，我們常常去外面，這是個學習，就像自己過去不曉得有線電視台，系統商、頻道商的關係怎麼樣，去外面也不錯，對自己來講就是不斷學習，原來系統商、頻道商不一樣，這在台北的時候也沒有機會搞清楚。

至於六月是否會宣布要不要參選？柯文哲說，自己沒有說六月「確定」宣布，只是「可能」，總之就是等天亮、下雨，等敵軍走進預定陣地，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，你做你的就好了。

但柯爸柯承發、柯媽何瑞英日前接受網媒專訪時，提到不希望兒子出來選總統，柯爸還認為市長做一半就出來選，很奇怪。

柯文哲今笑說，以前要選台北市長的時候，父親就是第一個反對的，覺得當時在台大當醫生當得好好的，「我爸永遠反對我去做任何事情」，而且發現父親越老越安靜，奇怪，都不講話，他每次都有意見，但都不講話。

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