楊秋興納入團隊 郭台銘：了解南部民意

2019-05-13 13:12

〔記者林良昇／台北報導〕在去年九合一大選協助高雄市長韓國瑜打選戰的前高雄縣長楊秋興今陪同鴻海董事長郭台銘出席「吳郭會」，引人注意，郭台銘受訪時表示，他需要南部的人幫他了解當地民意，郭還自勉，說他還需要學習「要多多看、多學、少說，我要謹言慎行」。

郭台銘今到國民黨中央「吳郭會」，會後對於昨日「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」發言爭議，郭台銘表示，選總統談的是大政方針，他要著手規劃怎麼拼世界盃，怎麼把台灣經濟拼向未來，所有科技都能轉型，賺外國人的錢到台灣來繳稅，跟庶民經濟能結合。

郭台銘說，只有從國外賺錢，經過國內消費、重分配，對於一般的地方庶民經濟才有幫助，不是由富人獨享和工廠老闆獨享，勞工也會獨享﹔大家找不到工人、工程師，薪水就會增加，經濟好了股票就會漲，只有總體競爭力增強，讓每個族群都能得到合理分配，台灣的經濟就一定會蓬勃發展起來。

媒體還在詢問郭台銘關於美中貿易戰相關議題時，提及「你的好朋友川普總統」，讓郭連忙澄清，川普是他很尊敬的美國總統，「他不是我的好朋友，我們沒有資格跟人家作朋友」，郭也說，他的政策是希望在貿易戰過程中，台灣做左右逢源的受益者，而不該做左支右絀的被支配者。

此外，對於楊秋興加入團隊，郭台銘表示，他認識楊是八八水災時，他到高雄替小林村民蓋永齡農場，楊本人是清官好官，他需要南部的人幫他來了解當地民意，比如說要到南部參訪哪些農業地方、拜訪哪些地方的士紳，會經過楊幫他協助安排。

郭台銘也說，目前他的組織只有10幾位小編，他自己就是最大的組織，其他陸續在建立，希望給他點時間，「我在學習」，現在要「要多聽、多看、多學、少說，我要謹言慎行」，所有政見會在國民黨辦的北中南政見發表會論述出來，國人就會清楚。

而對於如果有人完全沒有參與政見發表會，是否會讓選民無法比較？郭台銘則表示，這是權利也是義務，要不要參加政見發表會，人民自有公斷，他不能評斷。郭也指出，競選辦法一出來，上場打球的選手，不能說誰棄權就不打球。

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