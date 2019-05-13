支持台灣參與WHA 旅日台僑19日辦遊行

2019-05-13 12:25

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕台灣連三年未獲世界衛生大會（WHA）邀請參加今年的世衛年會，旅日台僑團體組成的「全日本台灣連合會」預定19日在東京舉辦遊行，支持台灣參與WHA。

另外，日本超黨派議員組成的「日華議員懇談會」也預於15日，由該會會長眾議員古屋圭司率領幹部到我駐日代表處，遞交支持台參與WHA的決議文。

全台連聲明指出，台灣從2008年起連8年以觀察員身分參加WHA，做為世界防疫網的員有非常積極的貢獻，但2017、18年均未接到WHO的邀請函，今年預定5月20日在瑞士舉行的年會，台灣至今仍未接獲邀請，這已違反WHO憲章強調健康是基本人權的理念。

聲明中還指出，現今社會人員移動頻繁，台灣無法參加WHA的狀況下，將在地理成為傳染病防止的空白區域，旅居日本的台灣人團體對此表示強烈的關切之意，為了力求有效的防疫對策，衛生保健的全球化合作極為重要，台灣絕對不能缺席。

日本各界已多次表明希望台灣與會，並呼籲WHA邀請台灣參加，對此全台連表示感謝之意，也希望進一步呼籲國際社會支持台灣至少以觀察員身分參加。

全台連發起的遊行，預定日本時間19日上午10點半從東京新宿中央公園水之廣場出發，經過青梅街道、新宿車站南口到新宿三丁目新宿公園解散，所需時大約40分鐘到1小時，遊行活動已獲日本警方許可。

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