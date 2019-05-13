民團護台防中 盼催生台版「外國代理人登記法」

2019-05-13 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕因應中共統戰，台灣基進號召組成「護台防中立法行動小組」，今天召開記者會呼籲推動「外國代理人法」。台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋表示，資訊戰越演越烈，使台灣對民主產生不信任感、擴大社會對立，「外國代理人法」不會箝制言論自由，而是讓「中國製造」透明化，讓民眾了解哪些聲音「只是拿錢辦事的商品」。

中國全國政協主席汪洋上週接見部分台媒高層，「訓示」宣傳「一國兩制」，全不避諱透過台媒遂行統戰的意圖，也使「中國代理人」議題在台灣再次成為關注焦點。

台灣基進與台灣獨立建國聯盟、台灣社、獨立青年陣線、李江却台語文教基金會、永社、台灣教授協會與台政北等學生社團組成「護台防中立法行動小組」，今天在立法院前召開「催生反統戰法、護台防中」記者會，一同高呼「打造新武器、中國趕出去！」等口號。

立法行動小組表示，目前已完成「外國代理人法」草案，正在立法院進行遊說，並已有多位民進黨立委對草案表示高度興趣。台灣基進發言人陳柏惟直言，中國代理人遊走間諜與民間的灰色地帶，現行法制無法處理這種新型態的滲透，這個法案就是要優先處理旺中集團。近期揭露中國資訊戰手法的沈伯洋和台灣守護民主平台理事宋承恩亦出席表達支持。

沈柏洋指出，資訊戰越演越烈，中共從「打台灣不如買台灣」演變到「買台灣不如騙台灣」，透過收買台灣境內媒體和境外內容農場操作，讓台灣出現越來越多種聲音，使每個個人資訊接收出現分歧，目的就是裂解台灣社會，使既有的對立擴大，進而讓民眾對民主產生不信任，將彼此視為敵人，便沒辦法進行正常的民主溝通，就是中共混合戰的目的。

沈伯洋說，如果台灣社會繼續對立下去，可能失去辛苦建立的民主制度，此時必須先把境外勢力威脅消除，才能真正讓民主在台灣扎根。而在不箝制言論自由前提下，希望推動外國人代理人登記制度，這些人登記為代理人後繼續發表言論，但要標註四個字「中國製造」，因為這只是「收錢辦事的商品」，需要透明化，這也是為何美國澳洲都有類似立法。

永社律師黃帝穎說，美國去年援引「外國代理人登記法」新華社等中國媒體登記，也起訴網軍，澳洲也通過「反外國干預法」，這些法律都是提供政府保護民主免於獨裁政府干預的有效武器，台灣更直接面對中國挑戰，反統戰不只需要事後究責，諸國資金如何影響台灣發展，目前欠缺監理法源，特別支持這樣的立法行動。

宋承恩也提及上週台灣媒體高層在中國北京聽汪洋訓示的案例說，既然這些媒體高層相信一國兩制對台灣好，也為中國在台灣工作、為統一服務，「那順著你的意登記為中國代理人豈不正好？」宋承恩強調，民主開放社會需要將背後利益關聯和立場來源透明化，國內對於政黨已經有這樣的監理機制，卻忽略來自外國的影響，這是民主極大的漏洞。

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