從沒被說是「麻煩製造者」 賴清德：如果有的話就是中共

2019-05-13 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今天上午直指國民黨政要，在中國與台灣關係的論述上，「對中國或國際社會前講了一套，回到國內又講另外一套」。遭點名的鴻海集團董事長郭台銘反批賴清德是「麻煩製造者」（trouble maker）。賴清德晚間返台時對此回應，他從沒被人說過是「麻煩製造者」，並表示「如果有的話，就是中共的政權。」

賴清德今天傍晚結束訪日行程，並在晚間扺達高雄國際機場。面對熱情接機的支持者，賴清德表示，他有信心從民進黨內總統初選中脫穎而出，並贏得2020總統大選，守護台灣民主。赴日行程收穫滿滿的賴清德也對各界友人的協助表示感謝。

對於被郭台銘指為「麻煩製造者」的說法，賴清德表示，「從以前到現在，沒有人說我是麻煩製造者，如果有的話就是中共的政權；郭台銘先生的麻煩是他自己製造的，沒有人有辦法幫他製造麻煩」。

對於「自由經濟貿易區」的議題，賴清德表示，自己過往在擔任行政院長時，就積極打造台灣成為自由貿易區，全力發展數位經濟。他認為，爭取自由經濟貿易區不應僅限於某個城市，而應擴及整個台灣，讓全台都成為自由經濟貿易的區域。

根據《聯合新聞網》報導，賴清德表示，過去前總統馬英九也提過自經區，也有把法案送到立院過，但後來卻無疾而終，原因是什麼，國民黨要向社會說明清楚。

賴清德表示，他在閱讀過去和現在國民黨送到立院的自經區法案後，並沒有發現兩者有什麼不同。另外，賴清德表示，不管如何詳細閱讀國民黨版的自經區條例，都無法清楚了解自經區的實際狀況，「在這種狀況下，要拿來解決台灣當前問題，我認為有問題。」

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