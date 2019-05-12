賴清德東京演講 金美齡現身上台給予擁抱

2019-05-12 20:08

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕前國策顧問金美齡今天在賴清德訪日演講會上致詞，把賴清德的「帥度」拿來與日本首相安倍晉三相比美，並鼓勵賴清德未來也能像安倍一樣站在國際社會的中心。

金美齡表示，政治家也需要長得「緣投」（型男），她兩個好朋友都很緣投，一個是安倍晉三，一個就是賴清德，安倍首相現在在國際社會中已經站在（舞台）中心，以前日本首相從來沒站過中心，希望台灣代表之一的領導者賴清德，未來也能站在國際社會的中心。

金美齡與安倍私交甚篤，今年四月安倍在新宿御苑舉辦賞櫻大會時，金美齡也成為貴賓出席。雖然她在2009年國民黨奪回政權後已歸化日本，但對台灣仍極為關心，也具有一定的影響力。

金美齡今天出席賴清德的演講會，演講會之前接受媒體採訪問到是否支持賴清德時，她的態度顯得有點不以為然，起初表示，「下次的選舉，我也是支持蔡英文，我不是來這裡就是支持賴清德」，但說著說著，她又說「賴清德是很有希望的政治家，我挺他，我也挺蔡英文」。

訪談中金美齡數度提到，希望他們（蔡賴）兩人是一個「team」，很多人不希望民進黨內部分裂，她說「我希望大家要合作，兩人如果是一個team是非常好的事。」

不過，賴清德演講結束後，金美齡也爽快上台致詞，不斷給予正面評價，說著說著就拉住了賴清德的手，還給賴清德一個大擁抱，下台前還舉起雙手比讚。

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