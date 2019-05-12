遭網友戲稱「邊緣者聯盟」 朱立倫：喜歡自嘲不是很好？

2019-05-12 11:39

〔記者邱書昱／新北報導〕2020年總統大選，藍綠兩黨的總統提名人選仍卡關，表態參選的前新北市長朱立倫日前代班主持廣播節目，邀請敵營同樣有意參選黨內初選的前行政院長賴清德卻遭拒絕，被網友戲稱是「邊緣者聯盟」。朱立倫今天受訪時表示，那是開玩笑，和賴是同學、台北市長柯文哲也是同學，「喜歡自嘲不是很好嗎？」

朱立倫出席新北市土城區慈法禪寺參加浴佛節，被媒體問到「邊緣者聯盟」，他說，那是當天和記者開玩笑在說的，和賴清德、柯文哲都是同學，「喜歡自嘲不是很好嗎？」

另一方面，朱立倫日前和國民黨主席吳敦義會面後，提出藍營各方參選者要籌組「藍軍大智庫」，將政見彙整。朱強調，這都是一貫的主張，藍營大智庫能提供好政策，不斷提出好政見讓台灣更好，也是爭取民眾的基本方針。

新北市長侯友宜對於「藍軍大智庫」也認為，每個人提出不同想法凝聚共識，創造更多未來，對於清楚路線、說明自己的論述，什麼方式都歡迎。

近期勤跑台灣各角落的朱立倫，他說，以台灣行腳方式走遍台灣各地，剛去苗栗、南投和澎湖，提出好政策讓台灣更好、深耕基層。

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