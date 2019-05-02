批蔡政府勞動政策 朱立倫直播斥「天怒人怨」

2019-05-02 22:36

〔記者林良昇／台北報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫在勞動節當天關閉社群平台，讓小編放假一天，今晚則透過臉書直播談勞動議題，批評蔡總統上任以來的勞工政策想兩面討好，卻弄得勞方不滿，資方不爽，天怒人怨，一例一休政策讓勞資雙方信任關係徹底被破壞，造成雙輸，就算改了，信任與和諧回不來了。

朱立倫今晚在臉書直播探討勞工問題，邀請曾擔任過新北市勞工局長的新北市副市長謝政達對談。朱立倫除了感謝小編與辦公室同事的辛勞之外，也提到近日一名網友媽媽在民國80年擔任紡織廠女工，薪資袋上呈現的薪資，竟然與現在許多大學畢業生的第一份薪水差不多，甚至更高，台灣面臨的低薪問題，讓他相當有感觸。

朱立倫認為，雖然在自由市場當中，不該限制老闆分配盈餘，但是員工付出心血也必須要有相對應的回報。盈餘不能只到股東口袋，要多一點分配給勞工，在提升勞工權益方面，公權力一定要適時介入，對於惡老闆或慣老闆，要用強制的力量、社會輿論的壓力去改善整體環境，這也是他擔任新北市長時，推出「勞動雲」的出發點，受理勞工對老闆不當行為的檢舉。

對於青年就業的問題，朱立倫則說，他在新北市長任內當時推出「初次尋職青年就業服務計畫」與「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」協助青年就業，針對年滿18歲至29歲青年提供全方位密集就業輔導，輔導期間可分別獲得最高2萬4千元不等的津貼，這項措施開辦至2018年12月，總計幫助了5574名青年，讓2563名青年順利投入職場，以及572名青年成功轉正職，也使得新北市的青年失業率是全國最低。

在保障弱勢勞工方面，朱立倫提到他在擔任桃園縣長任內開辦「勞工權益基金」，是全國首創的政策，當時面臨關廠風暴，勞工權益基金就是在幫忙關廠歇業的勞工，有職災慰問金、關廠歇業生活補助金、訴訟期間生活補助費、訴訟裁判費與律師費等，幫助了許多勞工，提供最及時的協助，此項政策後來也在新北市開辦。

朱立倫怒斥，蔡英文總統雖說勞工是最軟的一塊，但上任以來的種種作為，卻是「最諷刺的一塊」。蔡政府訂定一系列勞工政策，都想要兩面討好，卻弄得勞方不滿，資方不爽，可說是天怒人怨。

朱立倫痛批，蔡政府的一例一休政策讓勞資雙方信任關係徹底被破壞，造成雙輸的局面，雖然後來改了，但是信任與和諧回不來了。好的政策一定要顧及企業現實面，以及勞動的權益面，在這個前提下讓勞方跟資方好好進行對話與彼此了解，才能創造雙贏，共享經濟成長的果實。

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