街舞進總統府 小英這個手勢笑翻全場…

2019-05-12 11:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文今於總統府接見「第十四屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍」，邀請得獎隊伍現場表演，蔡英文與得獎隊伍合照時，還應舞者請求一起擺出DAB嘻哈舞蹈手勢，笑翻全場，展現難得輕鬆的一面。

蔡英文說，去年12月她出席「College High vol.14 全國制霸大學街舞高峰會」看大家演出，當時就說過要邀請得獎隊伍到總統府，讓全台灣都可以他們的表演。今天是母親節和總統府開放日，在這有特別意義的一天打開總統府，要讓街舞進入總統府。

蔡英文說，街舞能夠進入總統府，就是因為總統府是人民的總統府。由於現場有家長和校長在場，她也要幫同學們請命，跳街舞的孩子都很優秀，希望大家給他們最大支持，也希望大家永遠記得維持初衷，追逐自己的夢想，keep it real！

今天是母親節，蔡英文也說，她要和全國媽媽們說母親節快樂，希望所有母親都可以平安、健康，每一天都快樂。

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