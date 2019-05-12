與高中生對談 蔡籲守護台灣

2019-05-12

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文昨天與五百五十位高中生面對面對談「青春破框」，學生提到不要有假民主，也不要草包總統，「勇敢自信與世界同行」，積極守護台灣的價值。蔡英文回應，民主國家手上的自由和生活方式，一不小心就會喪失，大家有共同責任，一起來保護台灣的主權獨立。

社群媒體 深化台灣民主

蔡英文昨天參加「總統與高中生面對面論壇」，她強調，社群媒體深化台灣民主，人民不用翻牆，政府也不會審查貼文，如果覺得政府做得不夠好，可以在她的臉書等社群媒體留言。她也笑說，有些留言不太客氣，但也不會因批評政府一夜之間被下架，言論自由是社會最重要價值，總統負有最大責任，不希望外部力量傷害我們的民主。

雲林縣正心高中學生團隊強調，他們不要有假民主，也不要草包總統。文華高中同學則提出「勇敢自信與世界同行」，以俄烏經驗對比中國及台灣，指他們生在台灣，長在台灣，除了支持勞權和性別議題，也希望台灣被當做獨立個體看待，積極守護台灣的價值。

我做總統 保證不當網紅

蔡英文表示，她勤於利用社群媒體直接和民眾溝通，但她的工作是做總統，保證不會做網紅，很多人對她仍有意見或不理解，所以她經營臉書等社群媒體，主動告知民眾「我做了什麼事」，證明蔡英文政府不是守舊政府，會反省檢討改進，也確保假訊息不會干擾民主的運作。

有學生提問國際觀，蔡英文認為台灣人國際觀不差，但台灣是特殊環境的國家，國際政治處境孤立，重要場合無法參加，對此困境，我們從高中生到大學生到每個世代台灣人，要勇敢走入國際，把「我們是什麼人、目標是什麼、堅定信仰是什麼」台灣價值傳揚出去，國際觀就不會是問題。

轉型正義 釐清真相最重要

蔡英文表示，轉型正義是台灣社會走進和諧社會、真正民主國家要走的一段路，歷史留下的傷痕要用現代方式解決，歷史真相釐清是最重要的，現在促轉會做的就是歷史真相的發掘，讓下一個世代做任何決定時，因知道上一個世代犯的錯，不要再犯。

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