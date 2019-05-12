館長的批評「嚴重殺傷」韓國瑜？ 學者點出「關鍵原因」

2019-05-12 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日在直播中不斷批評高雄市長韓國瑜。對此，台師大教授范世平11日在政論節目中指出，館長連日的批評，對韓國瑜的殺傷力很強。范世平表示，館長算是代表草根性民眾，而韓國瑜也一直認為自己是接地氣、和基層民眾在一起，館長的言論，一定會造成韓國瑜的聲量往下走。

館長在去年九合一大選前曾力挺韓國瑜，不過觀察韓國瑜近期言行後，近日他在直播時也轉變態度，頻頻開火砲轟韓國瑜。日前館長就在直播中批評韓國瑜沒有兌現選前對他做出的「做好做滿」承諾，痛批韓「都在吹牛」。館長甚至痛心表示，如果自己還繼續盲目地支持韓國瑜，「我跟你講，天地不容」！

對此，范世平在昨日播出的政論節目《鄭‧知道了》中表示，館長的批評對韓國瑜有很強的殺傷力，將造成韓的聲量下滑。范世平指出，館長在台灣深受一般庶民喜愛，雖然有時候講話「比較OVER一點」，但是草根的口氣讓許多人聽了很過癮。

范世平接著指出，館長算是接地氣，有草根性的民眾代表；韓國瑜也一直認為自己的形象是接地氣的、跟基層民眾站在一起的。可是現在館長公開批評韓，「我覺得這個會傷得更大」。范世平認為，韓國瑜現在被館長這樣草根性的人批評，「甚至館長認為他（指館長）心碎了」，因為當初對韓這麼大的期待，換來現在的失望，「我覺得這會更帶動韓國瑜的聲量往下走」。

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