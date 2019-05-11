退出初選？ 賴清德開直播駁斥：消息絕對錯誤

2019-05-11 21:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德即將結束3天訪問日本行程返台，賴清德今晚在臉書直播時，澄清日前有報導說他要在日本宣布退選。賴清德說，他當初參選，是考量民進黨困境，也考量台灣局勢險峻，希望接棒承擔下個階段的使命，他對使命沒有改變，也沒有退出初選的事情，「請大家不要誤解，要繼續支持我。」

賴清德表示，他將在518舉辦粉絲見面會，當天會從高雄搭火車到台中，希望大家一起來，他也希望利用這機會跟大家報告，在他來日本前，就有網路消息說，他將會在日本宣布退出這場總統初選，這是錯誤的報導，這樣的消息絕對是錯誤的，

對於網友在提問時，建議他不要再「佛系參選」，要麻辣一點！賴清德也表示，他之前強調，黨內初選大家都是同志，要行君子之爭，過程中有發生一些事情，他都不會因為任何攻擊改變他的心。

還有熱情網友說，賴清德下次來日本，希望邀請他去看球賽。賴清德也表示，台灣很多球星，在日本職棒比賽，但這次太倉促，希望下次大家若來日本，不要忘了去球場去替台灣球星加油。

而明天就是母親節，同時也是護理節，賴清德也不忘拿著一朵康乃馨，祝福大家母親節快樂，同時也向台灣所有白衣天使護理同仁表達感謝之意。

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