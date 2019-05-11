柯P稱小英「親美抗中」不正確？ 2.4萬網友有90％認為...

2019-05-11 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲9日接受電視台訪問時說，總統蔡英文現在的「親美抗中」路線不是很正確。對此，有粉專發起投票，統計網友是否同意柯文哲的觀點。投票結果今天出爐，2.4萬參與投票活動的網友中，有高達90％選擇「不認同」。

柯文哲日前受電視台訪問，談到台、美、中關係時表示，台灣不需要全部偏一邊，「這個可以跟美國合作，下一個可以跟大陸合作」，他認為合作都可以分開來，不用全部押一邊。柯文哲也說，「所以坦白講，我覺得小英全部親美抗中，這態度也不太對」。

對此，粉專「不禮貌鄉民團」立刻在當天發起投票，「台北市長柯文哲今天接受電視台訪問提到，蔡英文目前『親美抗中』的路線不是很正確，你是否認同」？給出「同意」與「不同意」2種選項。

投票時間在今天結束，結果在2.4萬多名參與投票的網友中，有90％（約2萬1600名）網友「不認同」柯P的發言，僅有10％（約2400名）網友「認同」。

貼文下方，網友也紛紛留言說，「個人認為阿北有一點說錯了，蔡小英親美歸親美，可沒有特意抗中。最近撿到槍對中掃射，哪次不是中國先挑釁才打回去的？」、「想當初1124當天我還是柯粉...我現在已經完全放棄柯文哲了！」、「到現在還在幻想可以繼續左右逢源的不是壞就是蠢」、「一個願意保護你，一個講明不放棄武力統一，我不理解台灣人有什麼選擇障礙」。

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