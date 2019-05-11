不關臉書 高閔琳：讓大家看看「無理性韓粉」

2019-05-11 20:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗、康裕成，因擔心支持者與韓粉網路衝突不斷，相繼關閉臉書，部分韓粉疑因此將目標轉移到另位民進黨高市議員高閔琳臉書，繼續辱罵、叫囂，高閔琳晚間指出，不會關、剛好讓大家看看無理性韓粉。

前高市議長、現任高市議員康裕成，9日總質詢時因為數度詢問高雄市長韓國瑜自經區相關議題，引發韓粉暴怒，啟動瘋狂韓粉模式到康裕成臉書挑釁，也導致康裕成臉書被灌爆；康裕成不願網路平台遭無謂侵擾，影響他與選民的互動，昨天決定關閉臉書。

高市議員簡煥宗同樣因為質詢高雄市長韓國瑜過於犀利，連續多日遭韓粉恐嚇、威脅、謾罵，他為避免支持者與韓粉在網路上衝突不斷，今天上午也決定暫時關閉臉書。

兩位議員關閉臉書後，韓粉並沒罷休，將目標轉移到其他曾經對韓國瑜不是那麼友善、或惹怒韓國瑜的民代臉書，繼續留言攻擊，同樣是民進黨籍、且曾與簡煥宗、康裕成共同質詢的高閔琳成為最大箭靶。

高閔琳表示，今天他的個人臉書與粉絲專頁，疑似增加不少來自韓粉的聲量，或許是因為同志關閉臉書後，韓粉轉移目標。

高閔琳說，她目前不會關閉臉書，也剛好讓大家看看「無理性韓粉」長怎樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/