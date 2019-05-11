獨家》民選地方首長退職撫卹改「儲金制」 草案近日送立院

2019-05-11 20:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕為整合民選地方首長的薪給與退職、撫卹金給付方式，內政部擬具「民選地方行政首長薪給退職撫卹條例草案」，預計近日送立法院審議。根據草案條文，未來民選地方首長的退職金將從「確定給付制」改為「離職儲金制」，由首長與服務機關各自提撥至專戶，據內政部估計，立法後地方政府每年共可省下近200萬元公帑。

據悉，我國直轄市長的退職金給付，在「政務人員退職酬勞金給與條例」於1993年底廢止後，就已沒有法源依據，此外各縣市長、鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長至今仍沿用1988年修正的「台灣省縣市長鄉鎮縣轄市長退職酬勞金給與辦法」，相關規定也被認為有許多不合時宜之處。

為此，行政院人事行政總處從2000年起五度擬具「地方首長退撫條例」送立法院審議，但都因立法院屆期不連續原則而無法完成立法，直到今年才首度協調改交內政部研擬草案，並於今年3月11日經行政院審查完竣。

根據草案條文，未來各級地方民選首長的退撫制度可望比照其他軍公教人員，從「確定給付制」改為「離職儲金制」，也就是從過去政府全額給付退職酬勞金，改為每月從薪給總額中提撥12％至儲金專戶孳息，其中65％由機關提撥，35％由首長自付。

內政部初步估算，以每月薪給19萬餘元的直轄市長為例，若做滿一屆4年，政府共須提撥73萬餘元，比起目前全額給付退職酬勞金117萬餘元，就可省下約44萬元，總計每屆地方政府的支出將可減少790萬8832元，平均每年可省197萬7208元。

對於民選首長本人，雖然每月須強迫提撥一定薪給做為儲金，但據內政部估算，大部分人未來能領取的金額也會相對增加，例如縣市長領取的金額將從每屆45萬餘元提高到65萬餘元，鄉鎮市長也會從每屆36萬餘元提高到52萬餘元，僅直轄市長部分會從117萬餘元小幅下降到113萬餘元。

另外，由於1993年至今共有14位直轄市長無法源依據可領取退職金或公提儲金，考慮到與其他民選首長間的公平性，本次內政部草案明定仍須予以補發，其中以前台北市長馬英九可領到約201萬元最多，其次則是前高雄市長陳菊，約可領到199萬餘元。

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