獨家》國民黨不能說的秘密？ 促轉會決追查監控異議份子檔案

2019-05-11 10:59

〔記者李欣芳／台北報導〕威權時代執政的國民黨，究竟如何監控海外內異議份子，包括對付海外黑名單，以及如何建立校園監控師生的檔案，鮮少為外界所知。據悉，促轉會經徵集國民黨早年的政治檔案，國民黨向促轉會通報的檔案清冊中，並未有促轉會想要審定的上述檔案，促轉會將進一步向國民黨徵集、追查上述被外界視為國民黨一直不願公開的秘密檔案。

離譜的是，國民黨向促轉會通報的43095筆檔案，初步排除多達2萬筆檔案並非政治檔案，甚至充斥根本就不屬於政治檔案的抗日時期以及歷史書籍等一般出版品，例如「抗日戰史」、「抗日時期之空軍」、「明代清代史研究論集」、「溥儀之死及其生平」、「慈禧太后庚子西奔瑣憶」、「義和團與八國聯軍之戰評述」等，讓促轉會相關工作人員感到傻眼。

促轉會發言人葉虹靈接受本報訪問時證實說，國民黨向促轉會通報的檔案中，經促轉會初步清查，並未發現有任何國民黨早年監控異議份子，以及校園監控的檔案，這些檔案外界推估可能列在當年國民黨文工會、婦工會、海工會、青工會、組工會等黨組織的各個工作委員會裡，但國民黨所通報的檔案中也沒有上述各個工作委員會的檔案清冊。

涉及追查歷史真相與轉型正義，葉虹靈表示，促轉會將追查上述國民黨「未公開」的檔案，促轉會有各種調查手段，包括可請國民黨派人說明，或者促轉會行文要國民黨通報等，促轉會將加快腳步，規劃如何進行追查。

葉虹靈表示，促轉會在5月1日召開委員會議，針對國民黨通報的檔案清冊，決議第1階段審定其中33筆為政治檔案，並已將審定處分書寄達國民黨，這些擬移歸國有的33筆政治檔案，依規定國民黨若有異議，可在30天內申請複查，但目前為止尚未收到國民黨的複查申請書。

葉虹靈說，這次審定的國民黨政治檔案，發現有少數幾筆國民黨省黨部的二二八史料等檔案，國民黨應有不少省黨部的政治檔案並未通報，促轉會也將一併追查。

據悉，國民黨在威權時代透過海外「職業學生」搜集海外異議份子的資料，讓不少人因此被列為「黑名單」，有家卻歸不得，同時，黨國一體的國民黨，並對各級學校師生展開監控，不僅有一群國民黨黨工系統進駐到校園，負責監視老師和學生，聽命於國民黨的許多教官也幫忙監控學生，甚至吸收學生入黨。

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