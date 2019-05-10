子公司被爆特權得標 郭台銘：我事先不知道

2019-05-10 20:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕時代力量立委黃國昌爆料說，中科為鴻海旗下的睿綸生技，量身打造標案，身為鴻海董事長的郭台銘，今天接受媒體訪問時說，他無法了解那麼多事，不過，「但我們公司多年來有訂目標，我不想做政府生意，鴻海公司在台灣那麼久，在中國大陸，沒做過一毛錢政府生意，他們（睿綸生技）去標這種標，我事先不知道」。他強調，去投政府的標案，已經違背他的原則；至於鴻海召開董事會，他說，自己已經淡出鴻海了。

郭台銘進一步說，睿綸生技是獨立公司，要靠外銷，靠產品的能力去競爭，「做政府生意不是我們要訂的目標」，要用競爭力把把產品賣到世界各地，這代表他（睿綸生技）的本事，不要去做政府生意。

至於鴻海公司於今天下午召開董事會，新任董事長是誰？郭台銘搖著手說，「我已經淡出鴻海了」，等董事會開完，看股價反應就知道了，他認為鴻海會經營得很好，至於美中貿易戰爭，郭台銘也說，中美兩邊在重構產業鏈的體系，他希望大家多多讀他的文章。

不過，鴻海下屆董事名單在傍晚出爐，郭台銘仍名列其中。

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