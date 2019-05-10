走訪基層有感！郭台銘：對台灣了解太少 要接地氣

2019-05-10 21:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天到台中市與中小企業座談，會後受訪時說，這幾天拜訪基層，發現對自己這塊土地不了解，他往後要優先訪問偏鄉，接地氣，一個月提出治國藍圖，這階段要多聽多學少說。

郭台銘當場向所有中小企業保證，如果未來國民黨民調不是第一，會全力支持黨提名的總統候選人，獲得全場熱烈的掌聲。

郭台銘今天下午到台中市參加中小企業座談會，聽取企業界的意見，現場氣氛熱情，很多企業代表都說，能夠接觸各國領袖只有郭台銘，支持郭董選總統。

但也有人希望郭台銘不要只重視高科技，同時也要接觸庶民經濟。

對於企業代表的提問，郭台銘則說，這兩天跑了很多地方，告訴自己要多聽多看多學少說，他一個是很多事情有自己看法的人，站在未來領導人高度，現在要謹言慎行，自己說出去話做不到，寧可不說，不能輕言寡信，做我能夠做的事。

他會後受訪時說，這兩天開始會聽各方意見，在未來的一個月甚至更久，會往偏鄉優先，現在多聽多看多學少說是他的原則。

郭台銘說，出國訪國後第一次來台中，參訪民間友人，覺得台中有文化及科技水準，擁有綜合實力，尤其又在台中，台中非常重要。

他說，很多人對經濟期待，超過於任何政治議題，大家都期待有一個人能夠翻轉台灣的經濟，帶領台灣經濟走向不一樣的未來，對他很沈重的一個負擔。

郭台銘說，像剛才就有企業人士要他不能只重視高科技，但他不是只重視高科技，而要把高科技普及化，例如農業高科技，各行各業都用到高科技，提升台灣的競爭力。

他也說，這兩天跑了很多地方，告訴自己要多聽多看多學少說，不能留在台北找一群人講宏觀，給他一點時間，會在國民黨政策發表會上，會提出詳細治國藍圖，現在講都是都淺顯不足，這陣子他要謹言慎行。

郭台銘說，過去他忙於自己的工作，從國際性眼光轉回來看自己生、自己長的地方，他發現自己對台灣了解太少，對基層聲音了解不夠。

他說，會有讓他這樣的感觸，在於他這兩天訪問枇杷果農，夫妻都是果農，但小孩一個念交大碩士、一個念師大，讓他覺得自己要接地氣。

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