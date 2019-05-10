被酸「看好高雄」開了3間店 韓黑議員一秒打臉潘恒旭

2019-05-10 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕常在臉書「監督」高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇，日前自爆在高雄開了3家店，很清楚高雄的經濟狀況，直批「高雄沒有發大財」。高雄市長韓國瑜的愛將、觀光局長潘恒旭見狀酸說，「真愛國瑜、看好高雄。」王浩宇也立刻打臉，「這些店是在陳菊、許立明時代就投資的」。

王浩宇日前於政論節目提到自己在高雄開了3間除臭襪店，很清楚高雄的經濟狀況，「很多百貨業績都沒達標」，批評「高雄沒有發大財」；國民黨桃園市議員詹江村對此反酸王浩宇，「我們桃園少一席議員，因為跑去高雄了」。

日前和王浩宇槓上的潘恒旭也在臉書表示，「謝謝不分區王浩宇議員來高雄開夥伴生活除臭襪店，一開三家。」還酸王浩宇，「嘴巴說不要，身體卻很誠實。真愛國瑜、看好高雄」。韓粉也酸王，「一天到晚批評，原來真的是嫌貨才是買貨人！」、「王浩宇根本是大韓粉」。

但王浩宇對於潘恒旭的發文感到不以為然，在臉書發文打臉，「可是旭旭，這些店是陳菊、許立明時代我就投資的。」他還說，「笑死。我在陳菊時代投資高雄，也能被報導成看好高雄發大財。」

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