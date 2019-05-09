阿扁現身凱達格蘭餐會 高唱《愛拚才會贏》

2019-05-09 19:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獲保外就醫的前總統陳水扁今天北上出席凱達格蘭基金會舉辦的14週年感恩餐會，受到群眾熱烈歡迎，並在主舞台前方小台階，高唱一曲《愛拚才會贏》，用歌聲傳達這些年所受委屈。

募款餐會席開170桌，由民進黨立委蔡易餘、前台北市觀傳局長簡余晏擔任主持人，包含遠景基金會董事長陳唐山、凱達格蘭基金會董事長陳亭妃、凱達格蘭學校校長金恆煒、民進黨副祕書長郭昆文、台灣國家聯盟總召吳樹民、民進黨團總召柯建銘等人皆出席與會。

據悉，中監近日開會審核後，准許陳水扁參加今天的募款餐會，但要阿扁遵守「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

陳亭妃說，完全沒有離開台灣本土價值的前總統陳水扁今天會到場，凱達格蘭基金會也會一天比一天更茁壯，台灣就是台灣，台灣中國一邊一國，任何人都不能改變，即便中國對台灣一直不斷打壓，也無法改變台灣就是一個國家。

金恆煒指出，陳水扁是非常有政績的前總統，不但有理念，與歷任總統來比較也是出色，阿扁真的很有魅力，今天這麼多人來參加，大家出錢、出力、出席，大家都很願意聽到陳總統公開上台演講，這是民進黨執政本來就應該做的事情，現在居然還要繼續等待。

此外，今晚6點多國民黨中央委員徐正文等人也到大直典華飯店5樓要堵扁，嗆聲要送戰帖給阿扁，但遭強勢警力給帶離現場。

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