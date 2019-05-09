台大生農學院轉寄中國「同根同源」交流 學生喊噁批統戰

2019-05-09 20:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學學生在臉書上爆料，今天下午收到校內生物資源暨農學院委託各科系轉寄的暑期交流活動，是與中國姊妹校合作，但其中海報大字標題「同根．同源」，被部分學子批為統戰、噁心。

台大學生陳明陽在臉書貼出赴中國交流的宣傳海報，主題是「第13屆海峽兩岸高校學生」、「同根．同源」等，要在7月赴中2週，海報文字中也寫出，「海峽隔海相望、血脈相連；兩岸月圓星共、同根同源」等語，直批主題噁心，擺明統戰。

台大學生會長吳奕柔也在臉書分享認為，生農學院名正言順寄送統戰團信件給學生，但學生會無法寄送全校學生自治選舉通知，無法宣傳年度大型活動，就連校園命案、地震火災等緊急通知亦遭學校阻擋，還以「學生可能不想收到這些通知」、「可能未來有怪獸學生會長亂寄信」等，直批可笑。

根據生農學院這次委託系所寄發的暑期活動通知，這是生農學院與中國的姊妹校合作，包含西北農林科技大學、福建農林大學及南京農業大學等，其中同根同源文化交流活動由西北農大接待，僅是一般文化交流活動，無須課堂教學及報告，當地活動費由主辦單位負擔，僅機票須自付。

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