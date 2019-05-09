駁斥「滅賴三部曲」報導 蔡陣營要求道歉更正

2019-05-09 12:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對《中國時報》今報導「滅賴三部曲」，包括斷後路、強曝光、逼表態，總統蔡英文2020初選發言人阮昭雄表達強烈抗議，並指這類不實的惡意報導，刻意製造陰謀論，就是企圖介入民進黨初選，企圖破壞民進黨團結，要求媒體道歉更正。

《中國時報》報導，民進黨挺英派展開「滅賴三部曲」，從斬斷後路、曝光支持者、到號令蔡粉致電施壓表態，逼迫賴走進孤立無援的絕境，最後再透過手機民調清理戰場，打包賴清德。

對此，阮昭雄表達三點嚴正抗議。第一、 《中國時報》的政治立場與挺韓國瑜參選總統的立場清晰，可謂眾人皆知，這類不實的惡意報導，刻意製造陰謀論，就是企圖介入民進黨初選，企圖破壞民進黨團結。

第二、 相關報導並未向蔡總統方面查證或詢問，就進行無端指控，對此，我們表達強烈抗議，並嚴正要求道歉更正。

第三、 蔡總統向來公私分明，因此還特別設立初選階段的媒體群組，以服務媒體。總統公務行程繁忙，把總統的每日工作說成公器私用，既並非事實，也是惡意扭曲。

阮昭雄表示，相信民進黨支持者眼睛都是雪亮的，具有既定立場媒體的惡意政治操作，司馬昭之心路人皆知，這也印證民進黨必須團結的重要性，唯有團結才不會被有心人士分化，只有團結才能守住台灣。

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