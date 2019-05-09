賴清德訪日會台僑領袖 重申會走完初選程序

2019-05-09 12:31

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕投入民進黨初選的前行政院長賴清德今天在日本重申，他會秉持民主之爭，不互相攻擊，走完初選程序，選後也會遵守民主原則，贏的代表民進黨，輸的支持贏的。對於國內傳出「滅賴三部曲」賴清德並未正面回應，僅表示，他很榮幸成為日本令和新時代第一個到日本拜訪的台灣政治人物，有關於國內選舉的紛擾，就留在台灣，交由發言人回應。

賴清德與台僑團體「全日本台灣連合會」今早在東京帝國飯店舉行早餐會，包括全台連會長趙中正、理事長黃俊銘等11名成員與會。台僑很對民進黨總統初選極為關心，也希望初選的過程中，雙方的支持者不要互相攻擊，能團結一致。賴清德強調，他已用行動證明，這次的初選他沒有、也不會進行攻擊，也再三呼籲支持者不要有攻擊的言論或動作。

全台連會長趙中正表示，他是首次和賴清德見面，對他印象非常好，也認為賴是可以支持的對象之一，希望兩人公平競爭，不要互相攻擊，為台灣打拚。

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