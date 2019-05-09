賴清德訪日會台僑領袖 重申會走完初選程序
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訪日中的前行政院長賴清德今早與全台連會長趙中正等台僑領袖餐敘。（記者林翠儀攝）

訪日中的前行政院長賴清德今早與全台連會長趙中正等台僑領袖餐敘。（記者林翠儀攝）

2019-05-09 12:31

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕投入民進黨初選的前行政院長賴清德今天在日本重申，他會秉持民主之爭，不互相攻擊，走完初選程序，選後也會遵守民主原則，贏的代表民進黨，輸的支持贏的。對於國內傳出「滅賴三部曲」賴清德並未正面回應，僅表示，他很榮幸成為日本令和新時代第一個到日本拜訪的台灣政治人物，有關於國內選舉的紛擾，就留在台灣，交由發言人回應。

賴清德與台僑團體「全日本台灣連合會」今早在東京帝國飯店舉行早餐會，包括全台連會長趙中正、理事長黃俊銘等11名成員與會。台僑很對民進黨總統初選極為關心，也希望初選的過程中，雙方的支持者不要互相攻擊，能團結一致。賴清德強調，他已用行動證明，這次的初選他沒有、也不會進行攻擊，也再三呼籲支持者不要有攻擊的言論或動作。

全台連會長趙中正表示，他是首次和賴清德見面，對他印象非常好，也認為賴是可以支持的對象之一，希望兩人公平競爭，不要互相攻擊，為台灣打拚。

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