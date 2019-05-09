為「世新情殺案」才推跟騷法？ 民團、藍委轟警政署昨是今非

2019-05-09 12:53

〔記者陳昀／台北報導〕「糾纏行為防制法」4月底朝野協商時，警政署以草案與其他法律重疊、案件量大恐排擠治安維護工作為由，懇請暫不推動，最終決議由內政部重新檢討；民團與國民黨立委今天在立院召開記者會，痛斥行政院「昨是今非」，去年承諾列為優先法案作為「母親節大禮」，今年就從「勢在必行」變成「不宜推動」，令人失望，立委吳志揚更直批，警政署稱當初是因為「世新情殺案」才推動的說法很不負責任。

立法院內政委員會去年5月16日初審通過糾纏行為防制法草案，明定警方認定有糾纏行為，可核發警告命令；若2年內再犯，被害人可向法院聲請防制令，行為人違反防制令，最高處3年徒刑或併科30萬元罰金。

現代婦女基金會執行長范國勇指出，去年3月時任內政部長葉俊榮承諾會在母親節前夕提出「反跟蹤騷擾法案」並列為優先法案，作為母親節大禮，去年4月還高調召開記者會，未料時隔1年態度丕變，對於政府只談「不宜推動」，卻未見積極修正草案與後續計畫，要表達強烈不滿、抗議。

國民黨立委王育敏、吳志揚、林為洲也到場聲援，吳志揚批評，在民進黨挾人數優勢下，活生生把這個可以快速二、三讀的法案拉下，先前國民黨與民團曾多次召開記者會、公聽會，行政院也提出草案，在委員會審查時都不把問題拿到檯面討論，政黨協商時才藉故否決，連提出對案需要多久、有什麼修改意見都都說不出來。

吳志揚更批評，警政署說當時是因為「世新情殺案」，在社會輿論下才推動專法，這是非常不負責任的說法，社會壓力本來就是推動立法的重要力量；王育敏也附和說，此法早在事件發生前就已推動。林為洲表示，八成傷害案件之前就有跟蹤騷擾行為，不得不重視。

中正大學法律系教授盧映潔指出，警政署推翻的理由令人不解，像是核發警告命令違反人權，但警察透過社會秩序維護法，可以對公共場所乞討者、無票搭車、無票進入遊樂設施者拘留3天，警告別再跟蹤騷擾會比拘留3天侵犯人權？原版本也對其他適用法令有排除規定，行政院卻自己刪掉，又拿來當退回理由。

盧映潔指出，我國現行相關法規在適用對象、保護效果、刑罰威嚇與預防責任等規定都很有限，無法提供周延防治作為，像是家暴法無法涵蓋追求者、性騷擾防治法必須符合「具有性意味與性別歧視」或「與性或性別有關之行為」。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯指出，警政署指稱「每年跟蹤騷擾案件約8000件，恐影響警察維護治安能量，不宜推動」，但就是因為案件多，才凸顯跟蹤騷擾問題的嚴重性與立法迫切性，沒有法律依據，員警也無法執法，國家應該思考如何充實警力、改善勤務才對。

現代婦女基金會、台灣防暴聯盟、婦女救援基金會、勵馨基金會也共同提出3項訴求：1、內政部應就最終協商條文，於1個月內向立院提出相對應修正意見；2、內政部英語相關主關機關、民間團體，針對法案與食物困境，共同研商共識；3、執政黨應督促內政部於本會期審查通過此法。

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