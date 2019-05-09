不顧台灣政府反對 中國擴大招募100名台籍科技特派

2019-05-09 07:06

〔記者鍾麗華、吳亮儀／台北報導〕中國福建省漳浦縣聘任「台籍科技特派員」，我政府認為有違反「兩岸人民關係條例」之虞，不過，福建省農業農村廳最近又選聘百名台籍科技特派員，並稱將引導漳浦、漳平等地聘請台灣專才，擔任台灣農民創業園管委會管理崗位職務，陸委會表示將密切關注。

漳浦縣3月曾選聘第一批、16名台籍科技特派員，並頒發聘書，當時中國官媒「新華社」還宣傳「樣板」，39歲、出身台灣嘉義農業世家的蔡志陽，陸委會認為有違法之虞，據了解，陸委會近期將與主管機關農委會共同開會，就職務性質及相關事證予以審認。

不僅「縣級」，台籍科技特派員選聘還提升到「省級」，中國官媒「中新社」近日報導，福建省農業農村廳選聘首批百名台籍科技特派員，也將率先開展在閩台胞農業專業技術職務資格評審，引導台胞參加執業獸醫資格考試。

據報導，福建的漳州漳浦、漳平永福、莆田仙游、三明清流、福州福清、泉州惠安等六個台農創業園建設水平提升。在福建台農創業園就業創業的台灣青年就有141名，2018年張朝淵、陳耘嘉獲「福建省青年崗位創業能手」稱號。福建還依「海峽論壇」進行産業對接，福建300多個鄉鎮已與台灣200多個鄉鎮開展直接交流，成功對接318個農業項目。

陸委會表示，兩岸條例明定，國人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任中方「台籍科技特派員」，將由主管機關農委會就職務性質及相關事證予以審認，並要求當事人說明，也將了解是否有農業技術外流的問題。

農委會主秘張致盛指出，已與陸委會討論過對策，但目前還沒有實際案例，未來會深入了解狀況再做處理。

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