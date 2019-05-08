賴清德抵達東京 將拜會多名日本「老朋友」

2019-05-08 22:57

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕前行政院長賴清德8日晚間抵達東京展開為期5天的訪日行程。賴清德此行將拜會多位日本國會議員，包括與他私交甚篤的重量級要人。他表示，在擔任台南市長7年時間，接見了157團日本國會議員、地方首長議員和產業界人士，認識了很多朋友，這次利用機會和老朋友敘一敘交流一下，並應台僑之邀來做專案報告。

對於有媒體報導有旅日台僑爆料，賴清德將在訪日發表重大聲明宣布退出民進黨總統初選，賴清德聽到時露出不可置信的表情說「這應該是干擾吧」，並連笑了三聲。賴的幕僚在一旁補充說「這完全是假消息」。

邀請的台僑團體「在日台灣同鄉會」會長王紹英也於晚間表示，賴前院長的演講題目為「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」，賴前院長並未更改講題，也沒有說要退選，對於爆料的內容，他覺得「荒誕無稽」可以不予理會，他相信同鄉會裡並沒有這種爆料的人。

據了解，賴清德此行將拜會多位日本國會議員和要人，包括身兼自民黨青年局長的眾議員佐佐木紀、武井俊輔和財務副大臣鈴木馨等人，當然還有親近首相安倍晉三的要人，由於正值國會開議期間，所以時間很難敲定，至於有報導指賴清德敲不到東京都知事小池百合子行程難產，賴的幕僚表示，此行本來就沒有拜會小池的計畫。

另外，賴清德下機時得知日本外相河野太郎與外務省表態支持台灣參加世界衛生大會（WHA）表示，非常感謝日本能站在醫療人權的角度支持台灣參與WHA。過去擔任立委時他是厚生會的會長，多次率國會議員前往歐洲和日本，也曾拜訪前首相森喜朗，當時森喜朗曾提到台灣可參加世貿為何不能參加世衛，健康要比經貿重要。

賴清德表示，台灣若成為防疫破口，雖直接影響是台灣，但日本也會被波及，台日若能共同在疾病、經貿和區域安全上進行合作，對台日好、對亞洲都好，這是他主張「德不孤必有鄰」，他也強調，台灣不是要事事求助於國際社會，台灣已有能力幫助國際社會，若讓台灣加入不僅破口可以補起來，也可讓台灣對國際社會有貢獻。

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