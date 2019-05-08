訪中未提中華民國 王金平：劉結一也沒提中華人民共和國

2019-05-08 19:50

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平訪中「祭祖尋根」落幕，王金平今晚返抵國門，對於自己行前曾說若談到政治「會提中華民國」，王金平說，這次因為國台辦主任劉結一沒有提及中華人民共和國，因此自己也沒提。

王金平今晚7點返抵松山機場，現場聚集500多名鄉親接機，還不斷高喊「總統好、王金平凍蒜」，王金平也沿途對鄉親致意，並接受媒體聯訪，他說，這次「祭祖尋根之旅」圓滿成功，也證明血緣可以做為開啟兩岸和平的基礎，為兩岸僵局開一扇窗。

談及出訪前曾說「若談到政治，會提中華民國」，王金平表示，因為劉結一沒有提及中華人民共和國，因此他也沒提起中華民國，至於「台獨是不可行」論述，是他曾在立院總質詢提過的論述，因為台獨是假議題、大陸統一是真壓力，「我們必須負責、有效、正確、謹慎的正面回應。

被問及劉結一的反應，王金平說，兩人各自發表談話後，有位鄉親提出問題、用掉20分鐘，剛好鄉親陳情完，時間也結束，因此兩人沒有互動。

針對國民黨定調初選不採登記制、不必親繳500萬元作業費，王金平說，不曉得最後的辦法，等了解後再回應。

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