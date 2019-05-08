中國阻我參世衛大會 醫師爆氣：被美打趴就找台開槍

2019-05-08 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人耿爽6日指出，台灣想參加世界衛生大會（WHA）必須符合一中原則，目前中國不同意台灣出席；有醫師對此爆氣大罵，「這個不正常國家被美國貿易戰打到顏面掃地，馬上就找我們開槍」。

醫師姜冠宇在臉書怒批，世界衛生組織將中國當作正式聯絡窗口，因此去年掌握到1名肺結核病患從中國入境台灣時，立刻通報中國此事，但中方卻故意忽略，沒有通報台灣，中國面臨各種大小疫情，不僅是豬瘟疫情控制效率差，就連中方管轄的香港醫療系統，表現也差強人意。

姜冠宇表示，「H5N1」和「H7N9」等禽流感通報效率不如台灣，台灣已經完全取代了香港在亞洲防疫節點的位置，而中國是疫情藏匿的不正常地區，台灣疫情資訊均與美國疾管局合作，但若美方不是最先掌握疫情的國家，資訊倘如握在中國手中，「疫情發生的傷亡，像SARS那時，誰負責？」

姜冠宇強調，台灣向來是世界防疫典範，但中國卻控制世界衛生組織的總幹事和秘書部，硬將台灣推向防疫缺口，「這不是我們台灣人可以忍的，這個不正常國家被美國貿易戰打到顏面掃地，馬上就找我們開槍，台灣卻還有人說台灣是中國不可分隔的一部份

還堅持自經區、胸懷大陸、征服宇宙，國辱在前，這些人能說出什麼像樣的回應嗎？」

姜冠宇補充，「台灣人，你要很生氣，對這個羞辱你、剝奪你的極權政體很生氣，同時對內也要對叛賊和拖油瓶族群展現『零容忍』，這才叫做有國格，才能進一步爭取健康權和生存權。」

姜冠宇臉書全文

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