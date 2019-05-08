軍人酒後集體鬥毆？ 金防部：非事實

2019-05-08 18:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門防衛指揮部今天澄清，有關網路新聞報導「軍人酒後集體鬥毆案」報導內容並非事實，並無集體鬥毆事件，涉案范姓士兵因酒後失態造成顏面擦傷，事後已做出禁足處分。

金防部表示，媒體報導金門守備大隊「軍人酒後街頭集體鬥毆」內容與事實不符，5日當晚，范姓士兵因酒後失態，在小吃店防區其他弟兄口角，又因不勝酒力摔倒造成顏面擦傷，還傷及同袍，以致家人至現場誤認范兵遭人毆打。

金防部表示，事後找來當時事發其他在場人員，確定現場僅4人言詞衝突，其中3人有拉扯情事，並無集體鬥毆。金門警方表示，有協助軍方處理現場狀況，但未接獲任一方提告。

金防部強調，對於所屬假日在外飲酒過量，將援引為案例，加強軍法紀教育，以杜絕類案再生。

「軍人酒後街頭集體鬥毆」內容與事實不符，5日當晚，范姓士兵因酒後失態，在小吃店防區其他弟兄口角，又因不勝酒力摔倒造成顏面擦傷，還傷及同袍，以致家人至現場誤認范兵遭人毆打。

金防部表示，事後找來當時事發其他在場人員，確定現場僅4人言詞衝突，其中3人有拉扯情事，並無集體鬥毆。金門警方表示，有協助軍方處理現場狀況，但未接獲任一方提告。

金防部強調，對於所屬假日在外飲酒過量，將援引為案例，加強軍法紀教育，以杜絕類案再生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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