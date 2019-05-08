中市府藏有價值3000萬元名畫 議員問：在哪裡

2019-05-08 20:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府收藏一幅知名畫家廖繼春作品「遠眺玉山」，市議員林祈烽和施志昌今日質詢市府秘書處長顏迺倫，這幅畫作13年前市價高達3000萬元，如今在哪裡？因顏迺倫不清楚去向，引起眾人議論，後經市府查明，原來這幅畫保管在葫蘆墩文化中心典藏室。

林祈烽表示，縣市合併前，前台中縣長廖了以曾在市長會客室掛出廖繼春的50號大作「遠眺玉山」，廖了以當時說明這幅畫是廖繼春送給豐原市公所，在他首次當選豐原市長後，才從豐原市公所的倉庫中找出來。後來廖了以編列預算，並找來廖繼春的學生吳炫三進行修復，才讓名畫得以重見天日，據媒體報導，這幅「遠眺玉山」在13年前市價就高達3000萬元。

林祈烽、施志昌指出，除了「遠眺玉山」，前縣府還價購知名畫家陳石連等人的作品，價值超過百萬元，現在這些作品在何處？有沒有列入財產清冊？保存情況又是如何？

副市長聽了議員質詢 才知藏有名畫

顏迺倫表示，這些作品並未歸納至秘書處，秘書處轄下權管財產主要是公務車輛、土地及房屋，並無保管任何畫作。副市長楊瓊瓔則說，聽議員質詢才知道市府有價值千萬元的畫作，會儘快調查清楚。

經財政局調查，「遠眺玉山」目前由文化局保管，陳石連的作品則由豐原區公所保管。文化局表示，縣市合併後，「遠眺玉山」由豐原區公所移交給葫蘆墩文化中心保管，存放於有恆溫恆濕設備的典藏室，因作品曾修復過，需要一段時間穩定，加上作品價值不斐，不會經常展出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/