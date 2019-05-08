阿扁邀韓國瑜辯論 王淺秋：不會考慮這些莫名其妙的事

2019-05-08 11:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁對高雄市長韓國瑜下戰帖，邀請他針對阿扁是否貪汙進行公開辯論；高市新聞局長王淺秋今表示，目前以市政為主，不會去考慮這些莫名其妙的事，一個人有無貪汙？不是辯論就可釐清。

前總統陳水扁昨晚向高雄市長韓國瑜下戰帖，邀請公開辯論阿扁貪在哪裡、污在哪裡？如果電視辯論阿扁真有貪污，阿扁再回去關，否則請韓國瑜辭掉高雄市長，並放棄參選2020總統！？

王淺秋今指出，當然這個陳前總統有他的需求，他希望能夠做所謂的辯論，可是大家都知道，司法的審判是有公開審判程序的，一個人有沒有貪污？還是前國家元首？當然不是由辯論就可釐清的，那樣也沒有真相。

王淺秋建議阿扁，應該要循正常程序，就是由司法審判的程序來進行，所以硬要用其他方式、要求跟其他政治人物來辯論，也許他需要增加媒體新聞能見度，但是當然，我們是以市政工作為主，不會去考慮這方面的事情。

王淺秋說，相信他（阿扁）應該要相信台灣的司法，讓台灣的司法制度去做公平的審判。

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