民進黨總統初選規則搞不定 學者：此時改變制度有程序正義問題

2019-05-08 11:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨總統初選黨內競爭激烈，繼先前初選時程延後，為了初選民調應否納入手機，蔡英文總統與前行政院長賴清德頻頻隔空交鋒，初選規則衍生的紛擾不休，對此，台大法律系教授林明昕受訪說，要用什麼方式推出最佳人選，民進黨內要自己思考，若此時改變制度，可能會有程序正義的問題，需有足夠論述說服支持者。

林明昕表示，無論是總統或立委初選，都是各黨自家的事務，黨內應自己好好思考，推出最佳候選人，採用何種內部機制產生候選人，抑或是現階段要修改遊戲規則，黨內都需要提出相關說明、說服支持者。

林明昕提醒說，此時改變初選制度，可能會有程序正義的問題，需有足夠論述說服支持者；他認為，納入手機，才比較符合現代人的使用習慣，若從一開始就將手機納入民調，就沒有變更制度的程序正義問題。

淡江大學公共行政學系教授陳銘祥則說，黨中央不應該因為出現一個競爭者，就以各種方式，想找出最有利的民調方法，在技術層面斤斤計較，「只會讓支持者不耐煩」，也實在沒多少營養。

陳銘祥表示，民進黨支持者是有主見的支持者，一旦贏得支持者的心，「用什麼方式都會贏」，如今糾結在民調技術層面，只會讓支持者不耐煩，黨中央應盡快訂定辦法，不要再拖了。

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