誰跟你中國人？他一張圖打臉郭董：台灣屬於台灣人

粉專在臉書分享了一張圖，打臉郭台銘表示「台灣是屬於台灣人的」。（擷取自粉專「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」）

2019-05-07 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前表示「台灣是中國不可切割的一部分」引起議論。對此，民進黨社團部主任吳濬彥的粉專表示，「這個說法充滿外來統治者的可悲思維」，該粉專也在臉書分享了一張圖，打臉郭台銘表示「台灣是屬於台灣人的」。

粉專「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」昨（6日）PO文，表示要破解幾個常見的「無知說法」。第一、對於有人說「啊我們的祖先都來自中國」，粉專表示，「原住民三個字沒聽過嗎？全世界祖先都是非洲來的，你要不要歸化非洲？人類是猿人演化來的，你要不要回去當猿人」？

第二、有人說「台灣以前是清朝的」，粉專狠酸「沒讀過書？在大清國來台灣之前，就有荷蘭與西班牙了，所以我們是不是也要回歸荷蘭或西班牙？」第三，對於有人說「我們都是中華文化圈的一份子啊！炎黃子孫！」粉專更怒嗆這些人「精神錯亂」，他表示：「中華文化圈影響日本、韓國與越南等國家，所以這些國家也是中國的嗎？美國的唐人街也是中國領土哦？文化認同一定要被政治認同綁架嗎」？

粉專表示，台灣的歷史上有不同的統治者，好不容易在經過數百年才爭取到現在這個國家實體，雖然國家正常化的工程還在進行中，但我們對這塊土地的關懷不曾停止，對這個家園的愛不會消失，共同期待這座島嶼的希望與未來。

粉專認為，從前的黨國教育只會用外來統治者的視角看待台灣人，郭台銘就是個血淋淋的例子，「不在乎這座島上的其他族群，眼裡只有『陌生的故土，中國』，吃台灣、用台灣，還要唱衰台灣」。最後粉專更怒嗆：「台灣不是誰的一部分！台灣是屬於台灣人的」。

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