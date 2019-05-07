散播謠言要重判 內政部：有阻絕謠言避免損害必要

2019-05-07 22:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「災害防救法」修正案，規定若有民眾知道災害不實訊息卻仍通報將處30萬元以上、50萬元以下罰金，如散播不實訊息至人於死，最重更可處無期徒刑。對此，內政部昨表示，謠言、不實訊息流竄，已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，亦可能影響安全或造成恐慌，因此有必要立法處罰，阻絕謠言、不實訊息散播所造成無可回復的損害。

內政部表示，今日立法院三讀修正通過「災害防救法」第41條的重點包括，增訂明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

內政部指出，謠言或不實訊息的流竄，已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，由於重大災害是否發生等資訊的正確性，嚴重影響民眾生活及公共安全，若通報不實災害訊息或謠言或以任何方式散播，皆會造成民眾大規模的恐慌，並危害公共安全。故有必要立法處罰，以阻絕謠言或不實訊息散播所造成無可回復的損害。

內政部強調，災害發生後，提供正確的訊息，避免假訊息造成社會恐慌是非常重要的，民眾在分享災害相關消息前，應先經過查證了解消息來源是否值得信賴，包括行政院及內政部網站都有設立「即時新聞澄清」專區可供查詢，中央災害應變中心網站也有災害情報站「闢謠專區」，可供民眾瀏覽查詢確認消息的正確性，以避免散布不實災害訊息，確保社會安定。

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