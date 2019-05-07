台灣未加入CPTPP 柯P：2018國際貿易最大敗筆

2019-05-07 19:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲將在本月23日至26日赴日本參訪，預計走訪東京、富山、福島、宮城等4個城市。柯文哲今天下午受訪被問到，此行包含福島，是否有替核食背書意味？他回答說，日本是學習災害應變和重建的好對象，因為他們是當事人，而且剛剛發生過，所以應該去看一看整套怎麼運作。

柯文哲下午出席國際護師節活動前接受媒體訪問，他解釋，去福島有一點，因為台灣還是滿多地震的，所以老實講，包括從緊急應變道發生了要怎麼應變，還有災後重建，「其實我覺得日本是個很好的對象，因為他們是當事人，且剛剛發生過，所以應該去看一看整套怎麼運作。」

至於是否會吃核食？柯P直言，「你去那裡，除非你絕食，不然一定要吃東西啊！」

談到駐日大使謝長廷對核食似乎也持正面態度，柯文哲則說，他最近在研究，2018年台灣在國際貿易上最大的敗筆，就是沒有參加由日本主導推動的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，「謝大使在日本，一定知道台灣在整個國際局勢」。

柯文哲強調，常常是這樣啦，我們不可能每一樣都要贏，所以要計算台灣的最大利益，他自己評估，去年沒有混進CPTPP，在國際貿易上是一大敗筆。

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