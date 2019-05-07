「中港澳」納外患罪、機保法處罰 法務部表達支持

2019-05-07 17:59

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院院會7日三讀通過「刑法」外患罪與「國家機密保護法」修正案，把中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人等對象納入規範，明確化界線，法務部對此表示支持，認為可解決目前認事用法的模糊困境。

現行外患罪章處罰「通謀外國或其派遣之人」，但中國究竟算不算外國？法律見解模糊分歧，造成實務上很難用本法判刑，立法院為此修法，直接把「大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人」納入規範，法務部亦表贊同。

法務部指出，修法後的規範對象更為明確，可避免適用對象的爭議，有助檢察官辦案與法官審案精準度，無須再爭辯「陸港澳」是否屬於外國，也可減少歧見；另增設「境外敵對勢力」，法務部解釋，這名詞可參照「通訊保障及監察法」第8條定義，把政府、政治實體、機關、組織全部納入，換言之，若勾串恐怖組織叛國，亦為處罰範圍。

一名資深檢察官認為，外患罪茲事體大，由二審檢察官開案偵辦，修正案通過後，將有一定比例的案件湧入，考驗二審的辦案動能與效率；他也指出，修正案明確納入「陸港澳」，有助提升民眾與這些地區人員接觸的警覺性，方向正確。

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