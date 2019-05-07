基隆軍港遷建主建物開工 蔡英文：重現基隆台灣頭風華

2019-05-07 15:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天下午出席「基隆港軍用碼頭暨威海營區西遷工程開工典禮」，她表示，對基隆軍港西遷有信心，未來軍事基地遷移到更安全、重要的戰略位置，軍港遷移後釋出的空間，則會串連完整的水岸遊憩廊帶，搭配西岸的基隆輕軌捷運、智慧旅運大樓，國門廣場等建設，重現基隆做為台灣頭的繁榮風華。

基隆港東4、5號碼頭由海軍131艦隊使用至今已50餘年，營舍老舊且長期將基隆港東岸分隔兩段，限縮港埠營運及城市發展，基隆市長林右昌、立委蔡適應上任後積極推動軍港遷移到西岸，歷經府會多次協調，最後軍方同意遷至西岸牛稠港內，成立國防軍事專區，遷建經費約20.89億元，去年4月總統蔡英文前來主持動土儀式，今天則是軍方主體營舍的開工典禮，整體工程預計2021年完工。

蔡英文表示，上任3年來一直盯著這件事，基隆是我們的台灣頭，基隆港是決定台灣歷史走向的大港口，我們有責任找回基隆港的光榮，重新驅動台灣頭的發展，現在該計畫進入實質推展的階段，很有信心隨著工程的進行，國防需求與城市發展將達成雙贏的結果。

蔡英文說，軍事基地將遷移到更安全、重要的戰略位置，更有效的確保台灣的安全，未來西岸營舍也將有最先進的訓練設備與空間，有助於提升國軍整體戰備能量，另外，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間，會結合大基隆歷史場景計畫，串連完整的水岸遊憩廊帶，搭配西岸的基隆輕軌捷運、智慧旅運大樓，國門廣場等建設，基隆市港的核心區將會更美麗、更便利，重新取得國家門戶的光榮地位。

蔡英文強調，她要請國防部、交通部、台灣港務公司、基隆市政府等單位，持續發揮團隊效益，讓各項重要工程都能按部就班，如期完工，重現基隆做為台灣頭的繁榮風華，預祝工程圓滿順利，完成基隆市港再生的目標。

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